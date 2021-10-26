صيانة للشبكة المائية في الحسكة

في إطار معالجة الشكاوى المتعلقة بتدني مستوى ضخ المياه، أجرت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة الصيانة اللازمة للشبكة المائية بهدف تحسين واقع ضخ المياه للمشتركين في مدينة الحسكة ومحيطها.

ووفقا لـ”سانا”، بيّن مدير المؤسسة المهندس محمود العكلة أن ورشات الصيانة استبدلت عددا من وصلات الشبكات الفرعية في مركز المدينة والأحياء المحيطة والتي كانت تعاني من الانسداد إضافة إلى تقوية ضخ المياه بهدف ضمان وصولها إلى نهايات الخطوط والمنازل المرتفعة، مشيرا إلى أن المؤسسة مستمرة بإجراء الصيانة للخطوط التي تعاني الضعف ومعالجة شكاوى المواطنين بهذا الخصوص.

ولفت العكلة إلى أن واقع ضخ المياه في مشروع علوك يشهد استقرارا بعد إجراءات الصيانة التي يتم تنفيذها والتي تشمل آبار المياه والمضخات الأفقية، مبيناً أن عدد الآبار العاملة في المشروع حاليا يبلغ 24 بئرا إضافة إلى 5 مضخات أفقية تنتج كمية مياه يومية تتراوح بين 60 و70 ألف متر مكعب.