“عازفة الكمان” دراما سورية إماراتية قريباً

نخبة من نجوم الدراما السورية والإماراتية في عمل بدأ تصويره مؤخرا وهو من تأليف حسام جنيد وإخراج عاطف كيوان، وهو من إنتاج شركة بروكس برودكشن للإنتاج الفني في مجرياته إلى عنصري الغموض والتشويق ويحمل رسالة أن المجتمعات الرافضة للتطور تصنع مجرميها بأيديها.

قصة العمل بطلها شاب يلتقي بفتاة في كورنيش بحري بإحدى المدن ليكتشف أنها مقتولة منذ 3 سنوات وأثناء رحلة بحثه الطويلة يصطدم بمجموعة كبيرة من المفاجآت والحقائق الغريبة ويدخل دوامة من الصراعات التي لا تتوقف حتى نهاية العمل.

وأشار المخرج كيوان في تصريح صحفي إلى أن الغموض الذي يتصف به المسلسل يعطيه الكثير من التشويق وخاصة عندما يكتشف المتابع أن المجريات ليست خرافية بل هي سلسلة من الأحداث المنطقية.

وبين كيوان أن العمل رغم أنه يقدم فكرة غريبة النص والأفكار وقد تبدو للبعض غير منطقية لكن في النهاية تتضح الصورة بطريقة مشوقة وتختتم الأحداث بأسلوب غاية في الإثارة موضحا أن عازفة الكمان يستند إلى مجموعة مقومات تكفل له النجاح أبرزها النص القوي والممثلون القديرون إضافة إلى فريق العمل.

والعمل من بطولة أمل عرفة ووائل شرف ومرح جبر وحبيب غلوم وعبد الله قحطاني ومايا محفوظ وعبد الهادي صباغ ومازن معضم وروعة ياسين وأكرم الحلبي وجمال العلي وهيثم إسماعيل ومنصور الفيلي وعبد الله الحريبي وحمد الكبيسي.

ويستضيف العمل كلا من محمد خير الجراح وعلياء السعيد ووائل أبو غزالة وميريانا معلولي وأمير الأشمل ولين برازي وليا مباردي ورغداء هاشم إضافة إلى مجموعة كبيرة من فنانين سوريين وإماراتيين.