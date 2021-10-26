مضاعفات لقاح كورونا أقل من أضرار المرض ذاته

بينت دراسة جديدة أن فيروس كورونا يتسبب على الأرجح بأضرار للجهاز العصبي تفوق في مخاطرها المحاذير المرافقة للقاحات.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الباحثين القائمين على الدراسة في جامعة أوكسفورد البريطانية قارنوا عدد المرات التي حدثت فيها مضاعفات عصبية في فترات زمنية محددة ووجدوا أن المضاعفات العصبية الناتجة عن اللقاحات المضادة لكورونا أقل من الأضرار التي يسببها المرض ذاته.

وجرى خلال الدراسة تحليل السجلات الصحية لـ 32 مليون شخص في إنكلترا لتحديد مخاطر حدوث حالات نادرة في المخ قبل وبعد نتيجة الاختبارات الإيجابية لكورونا.

ووفق جوليا هيبيسلي كوكس المؤلفة المشاركة في الدراسة فإن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة للغاية في تقليل مخاطر حدوث مضاعفات شديدة للغاية لعدوى هذا المرض.