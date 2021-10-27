افتتاح محطة بحوث بريزة بريف مصياف الغربي

حماة- حسان المحمد

افتتحت الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية اليوم محطة بحوث بريزة في مصياف بريف حماة الغربي وذلك بحضور وزير الزراعة المهندس حسان محمد حسان قطنا وأمين فرع الحزب بحماة المهندس اشرف باشوري ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي

حيث يأتي الافتتاح بهدف الحفاظ على الأصول الوراثية المحلية المتوفرة في المنطقة من بذور ونباتات إضافة للمساهمة في استنباط اصناف جديدة من الأصول الوراثية المحاصيل الزراعية عالية المردود.

وبيّن وزير الزراعة المهندس حسان قطنا بأن المنطقة ذات مواصفات طبيعية ومناخية متنوعة ويأتي إحداث هذه المحطة كونها تتميز بتنوع نباتي كبير ومن الضروري الحفاظ على أصولها الوراثية لهذه النباتات وأصول الخضار والاشجار الحراجية فيها وهذا جزء من الجهود التي تبذلها البحوث العلمية الزراعية لتعزيز البنك الوراثي وتصنيف النباتات والاستفادة منها كونها متأصلة وأكثر تكيفآ مع المتغيرات المناخية والطبيعة.

وأكد الوزير على ضرورة دراسة المشاكل الزراعية التي يعاني منها الفلاحين في هذه المنطقة ونقل هذه المشاكل إلى الإرشاد الزراعي لتكون نواة تنموية في المستقبل

وأشار قطنا إلى التعزيز الدائم و المتواصل إلى إقامة مراكز بحثية على كامل مساحة الاراضي السورية بهدف الاستفادة من الباحثين ودراسة كل منطقة ووضع نموذج تنموي خاص فيها وبالتالي تحسين الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج النباتي.

بدوره محافظ حماة أشار إلى أن افتتاح محطة بحوث بريزة يشكل قيمة مضافة لمراكز ومحطات البحوث الزراعية بمحافظة حماة كون حماة من أهم المحافظات الزراعية سيما وأهمية المنطقة التي تتسم بطبيعة ومناخ متنوع.

وبينت مدير عام الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية الدكتورة ماجدة مفلح أن محطة بريزة هي المحطة الرابعة الى جانب محطات بحوث تيزين لابحاث الري والمقننات المائية ومحطة جدرين لابحاث الثروة الحيوانية من الاغنام والماعز الشامي ومحطة بحوث برشين لابحاث التفاحيات والخوخ والكرمة.

وعلى هامش الافتتاح التقى وزير الزراعة الفلاحين وأهالي المنطقة الذين عرضوا له بعض المشاكل الزراعية وضرورة شق طرق حراجية بالإضافة لمعاناة مربي النحل من تسويق منتجاتهم وارتفاع أسعار الأدوية للثروة الحيوانية وخصوصا من ناحية نقص بعض أنواع الادوية البيطرية.

كما إطلع الوزير الزراعة على المراحل التي وصلت إليها عملية إنشاء وتجهيز الثانوية المهنية الزراعية والبيطرية الجديدة في مصياف ، وزار كافة الأقسام والمخابر فيها.