تويتر يتكبد خسائر بمئات ملايين الدولارات

سجل موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” خسائر صافية بلغت 537 مليون دولار خلال الربع الثالث من هذا العام على الرغم من ارتفاع الإيرادات بشكل كبير بسبب القوة في مبيعات الإعلانات.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، قال الموقع إن الخسارة التشغيلية بلغت 743 مليون دولار وساهم في ذلك دفع الشركة أكثر من 800 مليون دولار غرامات لتسوية دعوى قضائية كان قد رفعها مستثمرون في الموقع قبل سنوات بزعم أنه قد جرى تضليلهم بشأن التباطؤ في نمو المستخدمين.

وكشف تويتر أن إيرادات الربع الثالث بلغت 3ر1 مليار دولار بزيادة قدرها 37 بالمئة مقارنة بالعام السابق، مشيرا إلى أن عائدات الإعلانات بلغت 14ر1 مليار دولار ما يزيد بنسبة 41 بالمئة عن نتائج الربع الثالث لعام 2020.