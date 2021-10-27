مفتي موسكو يستقبل مدير أوقاف طرطوس للتباحث في مجريات مؤتمر موسكو الدولي لحوار الأديان والثقافات

في إطار التعاون المستمر بين الجمهورية العربية السورية السورية وروسيا الاتحادية في كافة المجالات وعلى هامش مشاركة سورية في منتدى موسكو الدولي السنوي السابع للسلام والدين المقام تحت شعار (الحوار الديني والثقافي في فضاء العالم المعاصر) وفي سياق اضطراد العلاقات مع روسيا الاتحادية وتنوعها، استقبل مفتي موسكو فضيلة الشيخ ألبير قارغانوف الشيخ م. عبد الله السيد مدير أوقاف طرطوس في مقر الجمعية الروحية لمسلمي روسيا.

ويتباحث الشيخان قارغانوف والسيد في مجريات مؤتمر موسكو الدولي لحوار الأديان والثقافات الذي يعقد على مدار يومين في العاصمة الروسية موسكو، كما قدّم الشيخ عبد الله السيد لفضيلة المفتي نسخة من الكتاب الذي أعدّته وزارة الأوقاف السورية بعنوان: العلاقة الإسلامية المسيحية سورية نموذجاً للعالم والذي تمت ترجمته إلى اللغة الروسية، ويتناول الكتاب عراقة العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في سورية وأساس تلك العلاقة من نصوص القرآن والإنجيل ودور رجال الدين تاريخياً والخطوات التي قامت بها وزارة الأوقاف للحفاظ على ألق وعمق تلك العلاقة.