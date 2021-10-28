إحباط هجوم إرهابي على منشآت عسكرية روسية

أحبطت وكالة الأمن الفيدرالية الروسية هجوما إرهابيا كان يستهدف منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك شمال البلاد.

وأفادت الوكالة في بيان اليوم أوردته وكالة سبوتنيك بأنه “تم اكتشاف وقمع نشاط أحد الداعمين النشطين لتنظيم داعش الإرهابي، موضحة “أن أحد السكان المحليين خطط للعملية بتعليمات من مبعوثين أجانب بهدف ارتكاب أعمال إرهابية في منشآت عسكرية في منطقة مورمانسك”.

ولفت البيان إلى أن قوات الأمن حاولت اعتقال الإرهابي عندما أخرج عبوة ناسفة من أحد المخابئ في ضواحي المدينة وبدأ بإطلاق النار بهدف الرد عليهم ونتيجة لذلك تم القضاء عليه.

وأشار البيان إلى أنه تم العثور في منزل الإرهابي على ترسانة كاملة تضم قنابل وأسلحة بيضاء ونارية وذخيرة من عيارات مختلفة فضلا عن وسائل الاتصال السري.