الجو غائم بشكل عام وفرصة لهطل زخات من المطر

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر في بعض المناطق والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق مناطق متفرقة تكون مصحوبة بالرعد أحياناً.