الفنان السوري العالمي بهجت اسكند في فيلم إنتاج هنغاري

أعلن مجلس هوليود الهنغاري عن إنتاج فيلم بورتريه عن الفنان السوري العالمي بهجت اسكندر تحت عنوان (فنان الضوء).

وأوضح المجلس الذي يشرف عليه السفير بوكور بالاج سفير هنغاريا السابق بدمشق أنه تم اختيار الفيلم في سباق الأفلام الـ 34 السنوي الذي سيقام في مدينة لاكي تالاك بين الـ 17 و الـ 19 من الشهر المقبل في ذكرى الاوبارتور الراحل شارا شاندرو.

يذكر أن المصور السوري العالمي بهجت اسكندر الذي اغترب عن الوطن واتجه إلى هنغاريا عام 1967 لإكمال دراسته العليا شارك في الكثير من المعارض الدولية في أمريكا وبريطانيا وإيطاليا وحصل على أكثر من 100 جائزة بالتصوير الضوئي ونال وسام الاستحقاق بدرجة فارس من رئيس جمهورية هنغاريا عام 2008 كما نال وسام الاستحقاق بدرجة ضابط عام 2012 وحصل عام 2019 على أعلى وسام وزاري يعطى في بلغاريا.