عصيان بسجن غويران في الحسكة

ذكرت مصادر محلية أن أعمال فوضى وشغب اندلعت في سجن غويران، الذي يضم آلافاً من إرهابيي تنظيم “داعش” وتسيطر عليه ميليشيا “قسد”، بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي، في مدينة الحسكة، تبعها عصيان عام داخل السجن.

وبينت المصادر أن العصيان وأعمال الفوضى داخل السجن استمرت على مدى الساعات الماضية، وسط حالة استنفار لميليشيا “قسد”، التي فرضت طوقاً في محيط السجن، بالتزامن مع تحليق لطيران الاحتلال الأمريكي على ارتفاع منخفض في أجواء المنطقة.

وأوضحت المصادر بأن مجموعة متخصصة من قوات الاحتلال الأمريكي دخلت سجن غويران، أمس، قبل فترة قصيرة من اندلاع أعمال الشغب، للتفاوض مع عدد من متزعمي تنظيم “داعش” الإرهابي لنقلهم كما جرت العادة إلى القواعد الأمريكية بريف المحافظة.