مكتب المنظمات والنقابات يزور جرحى الجيش

بهدف الوقوف على احتياجاتهم والاطمئنان عليهم، زار الرفاق عضو قيادة فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي، المهندسة هناء أحمد رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية، ورئيس فرع نقابة المهندسين بحماة المهندس عبد الناصر خليل، وأمين شعبة صوران علي فرقش، عدداً من جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في منازلهم في صوران وكوكب وطيبة الإمام ومورك ، للاطمئنان على صحتهم ، والإطلاع على أوضاعهم ومتطلباتهم وتأمين احتياجاتهم، حيث أكدت الرفيقة هناء أحمد للجرحى الأبطال أن الدماء التي بذلوها عطرت أرض الوطن ولا شيء يضاهي ويعادل ما قدّموه للوطن الحبيب سورية ليبقى عزيزاً صامداً ،مبينة أن هذه الزيارات جاءت بتوجيهات الرفيق الأمين العام للحزب في متابعة شؤون الجرحى وتقديم الدعم لهم وتفقد أحوالهم.

من جانبه أكد الرفيق عبد الناصر الخليل أن الجرحى هم الشهداء الأحياء الذين صنعوا من أجسادهم سياجاً منيعاً لحماية الوطن، مبيّناً أن كل مايقدم يبقى قليلاً أمام تضحياتهم، متمنياً الشفاء العاجل لهم والمزيد من الانتصارات، وأوضح الخليل أن نقابة المهندسين تقدم دراسة إنشائية مجانية للجرحى وذوي الشهداء لمساحة تبلغ ١٥٠ م² .

من جهتهم أكد الجرحى الأبطال وذووهم أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وبذل الدماء لأجل سورية وحمايتها فرضٌ على السوريين، مبيّنين أن هذه الحرب لم تزدهم إلا إصراراً وتمسكاً بسورية وجيشها العربي السوري بقيادة الأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد.

يذكر أن الزيارة شملت 11 جريحاً في ريف حماة الشمالي وجرت بالتعاون مع فرع نقابة المهندسين بحماة.

وعلى هامش زيارات الجرحى تفقدت الرفيقة المهندسة هناء أحمد واقع روضة مورك التابعة للحزب والمتوقفة عن العمل بسبب العمليات الإرهابية في مدينة مورك التي أدت إلى سرقتها وتخريبها.

البعث ميديا- حماة- حسان المحمد