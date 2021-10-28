هشام شربتجي يغادر المشفى بعد إصابته بجلطة دماغية

قالت المخرجة “رشا شربتجي” ابنة المخرج “هشام شربتجي”، إن والدها غادر المشفى وأنه تجاوز المرحلة الأولى من العلاج بنجاح، وذلك بعد إصابته بجلطة دماغية دخل على إثرها في غيبوبة استمرت عدة أيام.

“شربتجي” أكدت في تصريحات لها اليوم الخميس، أن والدها يحتاج إلى رحلة طويلة من العلاج الفيزيائي في المرحلة الثانية حتى يتمكن من العودة لحياته الطبيعية، مشيرة إلى أن الجلطة أثرت على والدها لكن قوته وحيويته وتمسكه بالحياة ستساعده على تجاوز الأزمة الصحية و يعود إلى نشاطه السابق.

المخرجة “شربتجي” لم تنسَ فضل والدها وسيبقى ديناً في رقبتها حسب تعبيرها حتى آخر يوم في حياتها، مؤكدة أنها بقيت بجانبه طيلة الأيام الماضية ولم تفارقه لحظة واحدة ومازالت تحيطه بكثير من الحب، متوجهة بالشكر لكل المحبين الذين غمروها بالمحبة في إجماع شعبي ورسمي على أهمية اسم “هشام شربتجي” وبصمته الذهبية في الدراما السورية.