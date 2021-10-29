إلزام كافة الفعاليات التجارية في الحسكة باستخدام اللغة العربية

تمحورت مطالب ومقترحات أعضاء لجنة تمكين اللغة العربية الفرعية في الحسكة على أهمية إصدار قرار من المحافظة، شأنه إلزام كافة الفعاليات التجارية والصناعية وأصحاب المحال المتنوعة باستخدام اللغة العربية، خاصة ما يتعلق باللوحات الإعلانية وأسماء محالهم.

وطالبت اللجنة بوضع برامج عمل ومقترحات تخدم عمل اللجنة، ومنها إنشاء صفحة على الفيسبوك باسم اللجنة لإلقاء الضوء على واقع عمل وأهداف اللجنة وأنشطتها المتنوعة وإجراء المسابقات في مجال اللغة العربية، وفي مجال القصة القصيرة، على أن تقوم اللجنة بتكريم الفائزين بهذه المسابقات تشجيعاً لهم.

ودعا الحضور إلى ضرورة تعيين عدد من خريجي اللغة العربية في كافة الدوائر بهدف تدقيق كافة المراسلات لغوياً، وكذلك ضرورة الابتعاد عن اللغة العامية واعتماد اللغة الفصحى.

وشدد محافظ الحسكة، اللواء غسان خليل، على ضرورة إيلاء اللغة العربية كل الرعاية والاهتمام لما لها من أهمية ثقافيّة عظيمة، وذلك بدءاً من البيت والمدرسة، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها لغتنا، كالانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي التي تؤدي إلى عدم الاكتراث بالوقوع في الأخطاء اللغوية سواء الإملائية أو النحوية.

الحسكة – إسماعيل مطر