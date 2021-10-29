الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون تستأنف نشاطاتها

تستأنف الهيئة العامة لدار الأسد للثقافة والفنون نشاطاتها وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على خطة وزارة الثقافة باستئناف النشاطات في المراكز الثقافية والمسارح ودور السينما بنسبة 50% فقط من الطاقة الاستيعابية لكل فعالية مع الالتزام بالاشتراطات الوقائية والصحية.

حرصاً من إدارة الهيئة على بدء الحفلات في مواعيدها المحددة يُرجى التقيد بالحضور قبل موعد الحفل بنصف ساعة وذلك تنفيذاً للإجراءات الوقائية بالتعقيم الدوري كاملاً قبل البدء بأي نشاط، وتأمين مختلف المستلزمات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وتنظيم دخول الجمهور وخروجه، والحرص على تحقيق التباعد المكاني.

نشاطات شهر تشرين الثاني 2021

برعاية الدكتورة لبانة مشوّح -وزيرة الثقافة

الاثنين

1 تشرين الثاني 2021

أمسية لآلة البايب أورغن والأوركسترا تحييها الفرقة السيمفونية الوطنية السورية بمشاركة عازف الأورغن الإيطالي يوجينيو ماريا فاجاني بقيادة ميساك باغبودريان

مسرح الأوبرا

الساعة 7:00 مساءً

الأربعاء

3 تشرين الثاني 2021

أمسية عزف منفرد لآلة البيانو يحييها آغوب كنوزي

مسرح الدراما

الساعة 7:00 مساءً

الاثنين

8 تشرين الثاني 2021

أمسية غنائية موسيقية تكريماً للمطربة وردة الجزائرية بمناسبة الذكرى العاشرة لرحيلها تحييها شام كردي وفرقة قصيد بقيادة كمال سكيكر

مسرح الدراما

الساعة 7:00 مساءً

الخميس

11 تشرين الثاني 2021

أمسية غنائية تحييها المغنية الروسية ناديجدا كريغينا والفرقة الخماسية الروسية للآلات الموسيقية التقليدية “كفانتيت” للغناء الشعبي الروسي

مسرح الدراما

الساعة 7:00 مساءً

الاثنين

15 تشرين الثاني 2021

حفل موسيقي لآلة الهارب المنفرد تحييه رهف شيخاني بمشاركة : كنان ادناوي (عود) – سيما شهابي (كلارينيت)-أروى شيخاني (كمان)

مسرح الدراما

الساعة 7:00 مساءً

الثلاثاء

16 تشرين الثاني 2021

أمسية إنشادية صوفية بعنوان “طلعة المحبوب” تحييها مجموعة الرسالة للإنشاد والتراث

مسرح الأوبرا

الساعة 7:00 مساءً

الخميس

18 تشرين الثاني 2021

أمسية غنائية يحييها سليمان حرفوش والفرقة الموسيقية بقيادة كمال سكيكر

مسرح الدراما

الساعة 7:00 مساءً