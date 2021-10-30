بتكليف من السيد الرئيس الأسد وزير الأوقاف يعزي بوفاة الشيخ الجليل العارف محسن سليمان الشندخة

بتكليف من السيد الرئيس بشار الأسد ، وزير الأوقاف الشيخ د. محمد عبدالستار السيد يعزي بوفاة الشيخ الجليل العارف محسن سليمان الشندخة وذلك في قرية الشندخة بريف بانياس بحضور الرفيق أمين الفرع والسيد المحافظ وقائد الشرطة في طرطوس.

وقال وزير الأوقاف في كلمة العزاء : إن العزاء باسم السيد الرئيس هو تكريم لكافة العلماء ولقيمة العلم والأخلاق التي حملوها وعلّموها للناس ومنهم الشيخ الجليل الفقيد..

وزير الأوقاف : من عظمة وروعة سورية أنها مزجت مداد العلماء بدماء الشهداء فكانت بحق مثال البطولة والفداء..

وقد تحدث كذلك الشيخ علي سليمان نجل الشيخ الفقيد ووجه الشكر للسيد الرئيس على تعزيته واهتمامه بالعلماء وتكريمه لهم