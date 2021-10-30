بخبرات وطنية.. وزارة الزراعة تعيد تأهيل طائرتين من سرب الطيران الزراعي

كشف الدكتور إياد محمد، مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة، عن إعادة العمل في سرب الطيران الزراعي عبر تأهيل وصيانة طائرتين زراعيتين تستعملان لمكافحة الآفات، ولاسيما العابرة للحدود مثل الجراد الصحراوي.. وهذا سيساعد على حماية المحاصيل والغابات من خطر الآفات وتقليل أضرارها الاقتصادية.

وبين الدكتور محمد أنه على الرغم من الحصار الجائر الذي يتعرض له وطننا الحبيب وصعوبة تأمين القطع التبديلية، فقد استطاع الفنيون في مديرية وقاية النبات وبدعم ومؤازرة من قيادة القوى الجوية في الجيش العربي السوري من تأهيل الطائرتين حيث تم تجربتهما بنجاح وهما جاهزتان للعمل في حال حدوث أي طارئ، موضحاً أنه يجري العمل حالياً على تأهيل 3 طائرات إضافية وستوضع بالخدمة بعد تجهيزها وتجريبها.

البعث ميديا || ميس خليل