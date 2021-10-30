موسى عبد النور رئيساً لاتحاد الصحفيين

أنهى المؤتمر العام السابع لاتحاد الصحفيين المرحلة الانتخابية الأخيرة، حيث عقد مجلس الاتحاد جلسة صباح السبت 30 / 10 / 2021 في قاعة المحاضرات في صحيفة الثورة “مبنى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع” انتخب خلالها أعضاء المجلس الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وفاز برئاسة الاتحاد الزميل موسى عبد النور، والزميلة رائدة وقاف نائباً للرئيس، وضم المكتب التنفيذي الزملاء رفيق الكفيري، أسامة الشحادة، عبد الكريم عبيد، محمد الخضر، سعاد زاهر، عبد الله الشيخ، مريم صالحة، يونس خلف، خالد شويكي.

وكان اتحاد الصحفيين قد أعلن أسماء الزملاء الفائزين بعضوية مجلس الاتحاد للدورة الانتخابية السابعة والبالغ عددهم 33 عضواً خلال انعقاد أعمال المؤتمر العام السابع في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق على مدى يومي 16 و 17 تشرين أول الجاري.