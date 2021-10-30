نداء استغاثة في مؤتمر نادي الثورة

أطلقت كوادر نادي الثورة الرياضي نداء استغاثة للقيادة الرياضية لإنقاذ النادي من انهياره، في ظل عدم قدرة الإدارة على تلبية احتياجات النادي، الذي يعاني من صعوبات مالية عديدة.

وطالبت كوادر النادي خلال المؤتمر السنوي الذي عقد في مقر النادي بمنطقة القصاع تدخل القيادة الرياضية لتحسين واقع النادي، وكذلك المنشأة التي تعرضت للتدمير من قبل المجموعات المسلحة، ليستطيع النادي استثمارها بما يعود بالفائدة المالية على النادي.

رئيس اللجنة التنفيذية في دمشق، مهند طه، رد على كافة الطروحات التي طالبت بتكريم فريق السيدات الذي أحرز وصافة بطولة الأندية العربية لكرة السلة الأخيرة، واعداً بأن يكرم الفريق خلال الفترة المقبلة، والعمل على تقديم الدعم المالي، كما أكد الرفيق ميشيل حداد، أمين الشعبة الثانية لحزب البعث العربي الاشتراكي، على ضرورة متابعة الطلبات التي قدمت والتي تصب بمصلحة النادي، سيما وأن إدارة النادي تواجه الكثير من الصعوبات ومنها خسارة النادي لمنشآته وعدم صلاحيتها للعمل بعد التخريب والسرقة اللذين حلا بها، مع خسارته إمكانية الاستثمار فيها والتي كان من الممكن أن تقدر بالملايين، إضافة لغلاء التجهيزات الرياضية التي أثرت على فرق النادي كافة.

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