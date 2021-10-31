الهند تعتزم إنتاج خمسة مليارات جرعة من لقاحات كورونا

أعلنت الهند عزمها إنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا خلال السنة المقبلة داعية منظمة الصحة العالمية إلى الاعتراف باللقاحات في أقرب وقت ممكن.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قال خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين في روما “لقد أخذت الهند دائما التزاماتها العالمية على محمل الجد وتستعد لإنتاج أكثر من 5 مليارات جرعة من اللقاحات إلى جميع دول العالم في العام المقبل، وذلك وفق ما نقلته وكالة تاس.

وأوضح مودي أن هذه الخطوة تهدف للمساعدة في مكافحة الوباء في العالم، مذكرا بأن بلاده تتمتع بقدرات كبيرة في مجال صناعة الأدوية وزودت حتى الآن أكثر من 150 دولة باللقاحات المضادة لكورونا، كما أنها تستطيع في فترة زمنية قصيرة إنتاج أكثر من مليار جرعة من اللقاحات في الهند.

ووفق أحدث بيانات موقع وورلد ميترز بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البلاد 34 مليونا و248 ألفا و719 إصابة والوفيات 457246 حالة حيث تحتل الهند المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بعد الولايات المتحدة والثالثة من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.