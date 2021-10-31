وقفة احتجاجية في دير جمال بريف حلب الشمالي تنديدا بجرائم الاحتلال التركي

نظم أهالي قرية دير جمال بريف حلب الشمالي اليوم وقفة وطنية احتجاجية رفضا للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية المسلحة منددين بجرائمهم الوحشية بحق المدنيين من سكان المناطق التي يحتلونها.

وحمل المشاركون الأعلام الوطنية واللافتات التي تندد بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال والإرهابيون بحق الأهالي، داعين لإنهاء تواجده اللا شرعي على الأراضي السورية.

وعبر عدد من المشاركين عن رفضهم لأي مس بوحدة التراب السوري ودعوا إلى الوقوف بحزم ضد جميع أشكال التقسيم والنزعات الانفصالية، معربين عن ثقتهم بالجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات في معاركه ضد أعداء الوطن.