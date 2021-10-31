ضبط ٣٥٠ كغ من الدقيق التمويني المعد للتهريب بحماة

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة ٣٥٠ كغ من الدقيق التمويني المعد للتهريب والإتجار به بطريقة غير مشروعة لدى مخبز عين اللوزة “الصالح”.

كما نظم عناصر المديرية ضبطاً تموينياً بمخالفة نقص وزن إسطوانات الغاز المنزلي بحق رئيس الوردية في قسم غاز حماة، إضافة إلى ضبوط بمخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات وعدم حيازة فواتير المواد الغذائية وعينات بيرين زيتون لتحديد نسب الزيت المتبقية ومدى مطابقتها للمواصفات.

البعث ميديا – حماة