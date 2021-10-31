مباحثات سورية عمانية لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة في المجالات الصحية

بحث نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان فهد بن محمود آل سعيد في مسقط مع وزير الصحة الدكتور حسن الغباش العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وخاصة في المجالات الصحية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن آل سعيد أعرب خلال اللقاء اليوم عن التمنيات الطيبة للقيادة وللشعب السوري الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء.

بدوره نقل الدكتور الغباش تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان معرباً عن الأمل بتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين.

واستعرض الغباش خلال اللقاء التعاون في مجالات الخدمات العلاجية مبدياً الرغبة في الاستفادة من التجربة العمانية في مواجهة جائحة كورونا في إطار نظام الرعاية الصحية العامة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعاطي معها تحقيقاً للمصالح المشتركة حيث أعرب الغباش عن تقدير سورية لمواقف سلطنة عمان الأخوية تجاه سورية.

وجرى في مقر وزارة الصحة العمانية اجتماع موسع بين الوفد السوري والجانب العماني حيث اتفق الجانبان على دعم وتعزيز التعاون في المجالات الصحية والطبية ومختلف المشاريع المستقبلية.

وقال الوزير الغباش تشرفنا بزيارة سلطنة عمان والغاية من هذه الزيارة زيادة التنسيق والتعاون المشترك الموجود أصلا بين الجانبين العماني والسوري.

من جانبه اعتبر وزير الصحة العماني أحمد السعيدي أن زيارة الوفد السوري إلى مسقط جاءت في توقيت مناسب جدا لتبادل الخبرات في كل مجالات الصحة وليس فقط ما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا التي ستأخذ حيزاً كبيراً من اللقاءات المتبادلة بين الفنيين.

وشدد السعيدي على أن العلاقات بين السلطنة والأشقاء في سورية علاقات متميزة كانت وما زالت وستستمر في المستقبل.

حضر اللقاءات الدكتور بسام الخطيب سفير سورية في مسقط.