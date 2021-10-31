نجمة الصبح …. أولى العروض السينمائية في معرض الكتاب

ويقارب الفيلم الذي كتب السيناريو له جود سعيد بالمشاركة مع سماح القتال موضوع المختطفات السوريات من قبل الإرهابيين في محافظة اللاذقية بطريقة خاصة مقدماً رؤية افتراضية ترتكز على الواقع وتحاول إيجاد مقاربات فكرية وحلول فنية لمشكلات عدة أفرزتها الحرب على سورية دون إغفال حالة الأمل.