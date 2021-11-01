آخر حصيلة لوفيات وإصابات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 247418609 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 5014402 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 766266 حالة وفاة من أصل 46815210 حالات، تليها الهند مع تسجيل 458470 حالة وفاة من أصل 34285551 إصابة، ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 607824 حالة وفاة من 21810855 إصابة.