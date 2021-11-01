استجابة للشكوى.. المباشرة بإصلاح عطل مياه حي شهاب الدين

استجابة لما نشره موقع “البعث ميديا” حول تسريب مائي في حي شهاب الدين في مدينة القرداحة، قامت وحدة مياه القرداحة بمباشرة العمل على ملاحقة العطل، واستبدال شبكة توزيع المياه القديمة بأخرى جديدة، حيث تمت معالجة الضرر و إصلاحه.

وكان أهالي حي شهاب الدين في مدينة القرداحة قد اشتكوا من هدر وضياع مياه الشرب في أحد شوارع الحيّ، بسبب تسرب مائي ناتج عن أعطال أصابت خط توزيع المياه، والذي يستمر تدفقه يومياً طيلة فترة الضخ، مشكّلاً بُرك مياه كبيرة حسب وصفهم، وأشار الأهالي إلى أن هذا التسريب مستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، ولم تتم معالجته على الرغم من إبلاغ الجهات المعنية بذلك.

اللاذقية – رفيا عبود