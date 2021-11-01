استمرار حرفة الحفر على الخشب وتطعيمه

اختتم معرض الحرف التراثية الذي أقيم في المركز الثقافي العربي –أبو رمانة- للحفر على الخشب، وفق الزخارف المستمدة من روح الحضارة العربية والإسلامية، خاصة في العصرين الأموي والعباسي، ومن ثم تطعيمه بالأصداف وتشكيل نماذج مختلفة للأبواب والإطارات والمفروشات والعلب الصغيرة والتزيينات.

تحدث الحرفي طلال بدوي وعدنان فيومي القائمان على ورشة الحفر والنقش على الخشب عن أنواع الأخشاب المستخدمة مثل خشب السنديان والزيتون والجوز البلدي، وعن عملية التطعيم من الصدف البحري وخط القصدير وغيرها، بعد النقش من زخارف ورسومات الحضارة الفاطمية والأيوبية وعهد المماليك والقيسري، وتحدثا عن ازدهار الحرف الذي يعود إلى بداية الحضارة الإسلامية وتتابع عصورها، أما عن اللون فتركا في المعرض لون الخشب الطبيعي.

في حين نوّه خالد فياض، أمين تحرير مجلة الحرفيين، إلى أهمية التعاون بين وزارة الثقافة والاتحاد العام للحرفيين في الإضاءة على فن الحفر المستمد من الحضارة الإسلامية، فدمشق حاضنة الحرف في المنطقة العربية، وهي التي تصدر الأخشاب، والحرفيون أبدعوا بفن الحفر والنقش على الخشب، كما أن التطعيم بالصدف وجد قديماً في الحضارة العربية لكنه تطور في الحضارة الإسلامية.

كما أشادوا جميعاً بأهمية المعارض للحرف التراثية التي تعرّف الزائرين إلى الحرف التراثية المتوارثة على أرض دمشق.

ملده شويكاني