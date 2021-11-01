افتتاح مركز الرياضيات والتفكير للموهوبين بحمص

افتتحت مديرية تربية حمص مركز الرياضيات والتفكير للموهوبين، الذي يستوعب أكثر من ٢٠٠ طالب وطالبة في أربعة مواقع تدريبية، في مدارس الشهيد إياد كامل حرفوش بعكرمة، الشهيدة سناء محيدلي بحي الزهراء، وفي مركز الإعداد والتدريب في الإنشاءات، بإدارة مركزية في مدرسة صفوان وهبي الصباغ، مراعياً التوزع الجغرافي للطلاب بالمدينة.

وأوضح مدير المركز بشار كنعان أن المركز تجربة نوعية رائدة، وهو الأول من نوعه في سورية، ويهدف لرفع مستوى التعليم وتعلم مادة الرياضيات وتحسين طرائق التفكير والتحليل والتخطيط والتعبير الكتابي لدى الطلاب من خلال ربط الرياضيات بالواقع وبالمواد الأخرى وتنمية التفكير الإبداعي ورعاية الموهوبين والمتميزين، خاصة أن الرياضيات مادة عقلية رياضية هامة ويجب التعاطي معها بطريقة فهمية عملية غير حفظية.

وبين كنعان أن المركز يستقبل طلاب الصف السابع والثامن من المرحلة الإعدادية، والأول والثاني الثانوي من المرحلة الثانوية، لافتاً إلى أن الدوام يشمل جلستين يومياً لمدة ساعتين بعد الظهر، وأن الأعداد الحالية ليست نهائية، بل قابلة للزيادة، ولاحقاً قد تشمل طلاب الريف حسب الخطة المستقبلية للمديرية.

وأشار مدير المركز إلى أن الاستعدادات بدأت منذ وقت بتدريب وتأهيل الكادر التدريسي عبر دورات مناهج وإرشاد نفسي ودورات خاصة في المركز للدعم الذاتي والتشجيع والتعامل مع الطلاب بالشكل الأمثل لنجاح العملية التدريسية، وتنفيذ الخطة الدرسية التدريبية عن طريق (التفاعل والنقاش والتشارك )مع المدربين لتحفيز المحتوى الإبداعي والمحتوى العلمي في الحقيبة التعليمية.

وأضاف كنعان أن الكادر التدريسي المختص سيقوم بزيارات لمدارس المدينة للتعريف بالمركز وأهدافه والكشف عن المواهب والقدرات، وانتقاء الطلاب الموهوبين عبر إخضاعهم لامتحان معياري بسوية موحدة تحدد مهاراتهم وسرعة ذكائهم وقدرة الطالب على الاستيعاب وتطوير المهارات بمادة الرياضيات عبر التعلم، مع إعفاء طلاب الأولمبياد وطلاب مدارس المتميزين من اختبار القبول.

سمر محفوض – حمص