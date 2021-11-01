تكريم عمال النظافة المتميزين بدرعا

ضمن فعاليات احتفالية اليوم الوطني للبيئة وتحت شعار “بيئتنا بقاؤنا”، كرمت محافظة درعا عدداً من عمال النظافة المتميزين الذين يقومون بواجبهم الوطني بكل تفان وإخلاص.

وأشار كل من محافظ درعا مروان شربك، والرفيق حسين الرفاعي، أمين فرع درعا للحزب، إلى أهمية ودور عمال النظافة وما يقومون به على مستوى المحافظة من أجل نظافة شوارعنا وأحيائنا، ولفت إلى أن هذا التكريم الرمزي في مضمونه هو واجب علينا كمسؤولين من أجل منح عامل النظافة ما يستحقه من اهتمام وتشجيع لمواصلة عمله الدؤوب، كما أن هذا التكريم يشكل حلقة من حلقات التكريم المستمرة لهؤلاء الأبطال المميزين وغيرهم من عمالنا الشرفاء الأبطال.

من جانبهم عبر العمال المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة التي تؤكد ما يتميز به المجتمع السوري من محبة وتآلف وتقدير للجهود التي يبذلها العمال في مختلف مواقع العمل، مؤكدين استمرارهم ببذل الجهود للحفاظ على نظافة المدينة وإعادة الألق إلى شوارعها.

وعلى هامش الاحتفالية افتتح معرض بيئي، إضافة إلى تقديم عروض فنية قدمها أطفال طلائع البعث، وحملة تشجير وزرع غراس حول مدرسة الأموية.

درعا- دعاء الرفاعي