تكريم 100 طالب وطالبة في مدرسة الشهيد باسل الأسد للمتفوقين

كرّمت محافظة حماة المتفوقين في الشهادة الثانوية والتعليم الأساسي، في مدرسة الشهيد باسل الأسد الأولى للمتفوقين، على مسرح دار الأسد للثقافة بحماة، وذلك بحضور الرفاق أمين فرع الحزب بحماة، المهندس أشرف باشوري، ومحافظ حماة المهندس محمد طارق كريشاتي، ومعاون وزير التربية الدكتور محمود بني المرجة.

وفي كلمة لهم، أوضح الطلاب الدعم المقدم من ذويهم والكادر التعليمي والإداري، موجهين لهم الشكر والعرفان لما قدموه في الطريق نحو التفوق والنجاح، وأهدوا نجاحهم لسورية والشهداء الكرام وللأمين العام للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد، داعم التفوق والمتفوقين، مؤكدين أنهم سيمضون قُدماً نحو النجاح.

وتخلل التكريم فقرات متنوعة منها غنائية وموسيقية ولغة إنكليزية ومناظرة شعرية للطلاب الفائزين على مستوى القطر، وخُتم الاحتفال بتكريم معلميّ المدرسة وتقديم شهادات التفوق والهدايا الرمزية لمئة طالب وطالبة من المتفوقين.

حماة – حسان المحمد