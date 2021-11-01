توجيه الدراسات العلمية العليا نحو الطاقات المتجددة في جامعة تشرين

ركّزت أعمال مجلس قسم هندسة الطاقة الكهربائية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة تشرين، خلال اجتماع برئاسة الدكتور بسام حسن رئيس جامعة تشرين، على التوجّه نحو الطاقات المتجددة.

وتناولت مناقشات ومداخلات أعضاء مجلس القسم مجموعة من القضايا الهامة والتي تمحورت حول إمكانية افتتاح درجة الدكتوراه في الطاقات المتجددة وإيفاد معيدين في الاختصاص ذاته، بالإضافة إلى استثمار ودعم مشاريع التخرج المتميزة.

وأكد رئيس جامعة تشرين أن الأقسام هي اللبنة الأساسية في الوحدات التنظيمية في الجامعة، مشيراً لضرورة إغناء اجتماعات مجالس الأقسام بالقضايا الهامه والنقاشات البناءة لخدمة العملية التعليمية والبحثية وتطويرها، وبيّن رئيس الجامعة أن كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية تعدّ رافعة التكنولوجيا في الجامعة، وتضم قامات علمية متميزة موجهاً أعضاء مجلس القسم إلى التركيز على التشاركية مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة لإتاحة الفرصة للطلاب للتدريب إلى جانب تفعيل العمل المهني والتوجه نحو الطاقات المتجددة والتركيز على البرامج العابرة للاختصاص

وأشار رئيس الجامعة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها إدارة الجامعة للبدء باستثمار مبنى توسعات الهندسة مع انطلاقة العام الدراسي بتخصيص 3 مدرجات وعدد من القاعات لطلاب كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية، مؤكداً أن العمل مستمر لاستثمار المبنى بكامله، وأن إدارة الجامعة مستعدة لصيانة كافة تجهيزات ومخابر الكلية ودعمها بالعاملين والمخبريين.

حضر الاجتماع عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الدكتور ميشيل بربهان، ومدير الشؤون الهندسية في الجامعة الدكتور ثائر صليبا.

اللاذقية – مروان حويجة