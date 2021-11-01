ضبط سيارة جوّالة توزّع زيتاً نباتياً مغشوشاً يحوي شوائب وعليه لصاقة مزوّرة

تمّ ضبط سيارة جوّالة توزّع مادة زيت نباتي مغشوش، حيث أفادت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أنه بعد ورود معلومات عن وجود سيارة نوع “سوزوكي” تقوم بتوزيع مادة الزيت النباتي المغشوش، وإعطاء فواتير تحوي بيانات وهمية وبعد الحصول على مادة الزيت، تبيّن أنّه ليس زيتاً وإنما مخلوط وعليه لصاقة مزوّرة قابلة للإزالة.

وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تمّ تعميم السيارة، إلى أن تمّ الوصول إلى صاحب “السوزوكي”، وتمّ تنظيم ضبط تمويني بمخالفة توزيع مادة زيت نباتي مغشوش يحوي شوائب يحمل بطاقة مواصفة قابلة للإزالة، غش وتدليس في ذات البضاعة، وتمّت إحالة المخالف موجوداً لاستكمال التحقيق معه، ودعت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية الإخوة المواطنين للتأكد من المواد التي تباع عن طريق باعة جوالين والتأكد من سلامة المواد، والإبلاغ عن أي حالة شك في أي منتج.

اللاذقية – مروان حويجة