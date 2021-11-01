فرع الحزب بحماة يبحث آليات تنفيذ معسكر الطلائع 

بحث الرفيق أمين فرع حماة للحزب الرفيق المهندس أشرف باشوري مع رئيس مجلس مدينة حماة المهندس معاوية جرجنازي وأعضاء المكتب التنفيذي كيفية استكمال مراحل العمل في معسكر طلائع البعث.

حيث أكد أمين الفرع على ضرورة استكمال مراحل العمل بشكل تام والتنفيذ السريع للانتقال إلى تنفيذ المرحلة النهائية في إنشاء المعسكر، مشدداً على ضرورة الإسراع بالإجراءات القانونية وتوقيع العقود المتبقية للانتهاء من تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أهمية معسكر الطلائع لما له دور في تنشئة جيل المستقبل وإقامة المعسكرات الطليعية على مستوى المحافظة والقطر .

بدوره استعرض رئيس وأعضاء المجلس آليات العمل الإنشائي في المعسكر وما تم تنفيذه من المشروع. مؤكدين الاستعداد لاستكمال العقود ومباشرة العمل في بقية مراحل إنشاء المعسكر والانتهاء من تنفيذه.

وبين مسعود الياسين، أمين فرع الطلائع، لـ ” البعث ميديا” بأن فروقات الأسعار أخّرت مراحل العمل لمخيمات المعسكر، وحالياً مجلس المدينة بصدد توقيع عقد لاستكمال الأعمال، علماً أن نسبة البناء في المرحلة الثانية للمخيمات90%، وبقي استكمال أعمال الدهان وتمديد الكهرباء والصرف الصحي، ومن ثم تبدأ المرحلة الثالثة لبناء المطعم والملاعب والمسابح ومبنى الإدارة.

يشار إلى أن مساحة المعسكر حوالي 23 دونماً.

حماة -حسان المحمد