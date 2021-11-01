فرن جديدة عرطوز.. عامان من الوعود والواقع غير مُرضٍ!

مع الازدحام على الأفران، والفوضى العارمة، وغياب التنظيم، تزداد معاناة أهالي وسكان جديدة عرطوز بريف دمشق، بعدم وجود مناشر لتبريد الرغيف للحفاظ على جودته، كذلك انعدام وجود شوادر تقي من أشعة الشمس ومطر الشتاء، ووجود الأتربة والأوساخ وبقايا خط إنتاج قديم في ساحة الفرن.

مدير المخبز بجديدة عرطوز، رمى الكرة في ملعب البلدية، لاسيما أن هناك مشروعاً لبلدية جديدة عرطوز منذ عامين، (لم ينفذ حتى اليوم)، المتضمن فتح طريق من أفران نور الشام إلى شارع أكشن عبر الفرن، وتجميل المظهر الخارجي للفرن، إضافة إلى وضع مناشر وشوادر، وكان التمهيد لذلك من خلال إخلاء الغرف المجاورة لبناء الفرن.

وعن سبب الازدحام، عزا مدير المخبز السبب إلى عدد السكان الكبير في البلدة، والبالغ أكثر من 400 ألف نسمة، وتغطية البلدات المحيطة لحاجتها من الخبز، مثل (كوكب، دروشا،.. وغيرها)، كذلك حاجة المعتمدين الموجودين في البلدة.

أما بالنسبة لاستلام الرسالة وعدم استلام المخصصات، بين أن الموضوع يعود لمشاكل تقنية بالجهاز المستخدم لقطع البطاقة.

أما رئيس المجلس البلدي المهندس مصطفى سكيكر، أوضح أن التأخر في تنفيذ المشروع يعود إلى عدم تقديم المتعهدين على مناقصة المشروع وارتفاع الأسعار المستمر، واعداً بتنفيذ المشروع قريباً.

ومع الوعود وإمكانية تنفيدها، يبقى المواطن تحت المطر وأشعة الشمس يأمل بتنفيذ الوعود.

ريف دمشق- علي مصطفى