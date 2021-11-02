أجواء غائمة مع زخات مطرية على بعض المناطق

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة في المنطقة الساحلية والجزيرة لتصبح حول معدلاتها وتميل للارتفاع في باقي المناطق مع بقائها حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت صباح اليوم أن يستمر الجو بين الغائم جزئيا والغائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر خاصة على المناطق الساحلية والوسطى والجزيرة، ويحذر من تشكل الضباب ليلا في أغلب المناطق الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يميل الجو للاستقرار ويكون بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر على المناطق الساحلية وتبقى درجات الحرارة حول معدلاتها والجو مائل للبرودة ليلا.

وحسب نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن كمية الأمطار الهاطلة خلال الـ 24 ساعة الماضية وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم بلغت في مدينة حمص 6ر2 مم وفي منطقة مشتى الحلو بطرطوس 5ر3 مم والرقة 2 مم ومدينة درعا 5 مم.