بريف إدلب المحرر.. افتتاح فرع لجمعية تنظيم الأسرة

بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، افتتحت جمعية تنظيم الأسرة السورية فرعاً لها في ناحية أبو دالي بريف إدلب المحرر من الإرهاب، بهدف تقديم الخدمات الصحية والمشورة الطبية للأهالي إضافة إلى رعاية الأمهات الحوامل.

رئيس اللجنة الإدارية لجمعية تنظيم الأسرة في إدلب، الدكتور نضال ادريس، ذكر، في تصريح لوكالة سانا، أن فرع الجمعية يضم عيادتين للنساء والأطفال لتقديم خدمات الرعاية الأولية والصحة الإنجابية وتوزيع السلات الصحية للمستفيدين والتوعية للأطفال والنساء.

وأضاف بأن فرع الجمعية يُعنى بتقديم خدمات الفحص الطبي والعلاج المجاني لما يزيد على 2000 مواطن في بلدة أبو دالي والقرى المحيطة بها، إضافة إلى تقديم مواد لعلاج سوء التغذية والمغذيات للأطفال والمتممات الغذائية للنساء الحوامل مجاناً.