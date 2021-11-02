ريف حلب.. وقفة احتجاجية ضد الاحتلال التركي وأدواته من الإرهابيين في تل رفعت

احتشد أهالي تل رفعت بريف حلب في وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي للأراضي السورية وتنديداً بجرائم مرتزقته من التنظيمات الإرهابية بحق الأهالي في المنطقة.

ورفع المحتشدون الأعلام الوطنية واللافتات التي تطالب بإنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية مجددين ثقتهم بالجيش العربي السوري القادر على الذود عن تراب الوطن واستقلاله.

وأكد المتحدثون خلال الوقفة على وحدة الأراضي السورية ورفض المحاولات العدوانية والمتآمرة الهادفة للتقسيم مشددين على “تلاحم أبناء الشعب مع أبطال الجيش العربي السوري لصد أي عدوان خارجي وحماية الأهالي والحفاظ على الأمن والاستقرار في بلداتهم وقراهم”.

وشارك في الوقفة الفلاحون والعمال وطلبة المدارس والمهندسون للتعبير عن وقوفهم بوجه “إجرام التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي والتشبث بأرضهم وبيوتهم وحماية ممتلكاتهم والذود عنها بأرواحهم وإفشال كل مخططات العدوان التركي الرامية لترحيلهم من قراهم”.