صحفية تشيكية تؤكد عودة سورية إلى مكانتها الإقليمية والدولية

أشارت الأكاديمية والصحفية التشيكية لينكا هرابالوفا، إلى أن سورية بدأت تعود إلى مكانتها الإقليمية والدولية وتشهد انتعاشاً في العديد من القطاعات على الرغم من التحديات العديدة التي تواجهها ومن بينها الإجراءات الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها.

ونوهت هرابالوفا في محاضرة ألقتها مساء أمس في كلية العلوم الطبيعية بجامعة مدينة أولوموتس تحت عنوان (سورية تعود إلى الحياة) بعراقة سورية وحضارتها الموغلة في القدم والتي تظهرها آثار تدمر وقلعه الحصن والأماكن الأثرية الكثيرة الأخرى الموجودة على أراضيها.

وتحدثت هرابالوفا عن مشاهداتها في سورية التي زارتها في أيلول الماضي والتي تميزت بكرم وضيافة المواطنين السوريين الذين أكدوا خلال لقاءاتهم معها أنهم متمسكون بوطنهم ويحملون الأمل في مستقبل هذا البلد.