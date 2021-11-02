صدور العدد 78 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي (طلقة تنوير) حاملا العنوان إضاءات وحدوية
صدر مؤخراً العدد 78 من المجلة الثقافية للائحة القومي العربي (طلقة تنوير) حاملا العنوان إضاءات وحدوية
تضمن العدد العناوين التالية:
– نفق الحرية… رواية واقعية وأبطال استثنائيون/ كريمة الروبي
– الوحدة العربية/ بشار شخاترة
– الشيخ عبد الحميد بن باديس والسياق التاريخي لخطابه القومي العربي/ إبراهيم حرشاوي
– منبر حر: التجزئة والآلية القُطرية/ نديم البيطار (1987)
– مناقشة في مقولة “الآلية القُطرية” عند نديم البيطار/ إبراهيم علوش
– محاولة في فهم التاريخ العربي القديم/ فارس سعادة
– الصفحة الثقافية: لغة العروبة – صلاح عبد الصبور/ إعداد طالب جميل
– قصيدة العدد: أحزانٌ… وإصرار/ عبدالله البردوني – اليمن
– رسم العدد: نفق الحرية
لقراءة العدد:
لقراءة العدد كملف PDF:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2021/10/TT-78.pdf