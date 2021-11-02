٤٦٥٠ طالباً وطالبة تقدموا لمفاضلة التعليم الموازي بجامعة البعث

بلغ عدد المتقدمين إلى مفاضلة التعليم الموازي للفرعين العلمي والمهني، ومفاضلة منح الجامعات الخاصة للفروع: العلمي والأدبي وذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة البعث للعام الدراسي 2021-2022 حوالي (٤٦٥٠) طالباً وطالبة من الفرع العلمي، عدا الكليات الطبية والتعليم المهني، في اليوم الأخير للتسجيل في المراكز المعتمدة التابعة لها والبالغ عددها 4 مراكز وفق إحصائيات مديرية النظم والمعلومات في الجامعة.

وأشار الدكتور عبد الباسط الخطيب، رئيس جامعة البعث، أن التقدم للمفاضلة 2020-2021 بدأ، وأن عدد الطلاب المتقدمين لمفاضلة الفرع العلمي بلغ حوالي (٤٣٠٠) طالب وطالبة وحوالي (٣٦٠) للتعليم المهني، مؤكداً أن عملية التقدم لمفاضلة القبول الجامعي جرت بيسر وهدوء دون صعوبات تذكر لتمكين الطلبة من متابعة تحصيلهم العلمي وفق رغباتهم، مبيناً أنه تم السماح لجميع الطلاب السوريين ومن في حكمهم ممن تقدموا أو لم يتقدموا بطلباتهم للمفاضلة العامة، وقُبلوا أو لم يُقبلوا، التقدم إلى هذه المفاضلة.

وأضاف أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل وتنظيمها، وتم تأمين مستلزمات المراكز من الكادر الفني ‏والإداري وأجهزة الحاسوب، إضافة إلى تقديم المساعدة اللازمة للطلاب ‏لاختيار الرغبات المتاحة بحسب معدلات القبول في مفاضلة التعليم ‏الموازي والدرجات التي حققها الطالب، مع اتخاذ كافة التدابير والوسائل الاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19.

حمص- صديق محمد