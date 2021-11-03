دافيد: يجب ردع نظام أردوغان عن ارتكاب جرائم حرب جديدة بسورية

طالب عضو البرلمان الأوروبي عن حركة الحرية والديمقراطية المباشرة التشيكية الدكتور ايفان دافيد، العمل لردع النظام التركي عن ارتكاب جرائم حرب جديدة في سورية.

وأشار دافيد في تعليق له اليوم إلى أن نظام أردوغان يحضر للقيام بعدوان جديد على سورية لافتا إلى أن كتلة الهوية والديمقراطية التي تنتمي إليها حركته في البرلمان ستقترح مجددا حظر تصدير السلاح إلى تركيا وفرض عقوبات اقتصادية على نظام أردوغان، موضحا أن اللقاءات الأخيرة التي أجراها أردوغان مع مسؤولين غربيين في روما على هامش قمة العشرين عكست الدعم الغربي لـ “النظام الفاشي السائد في تركيا”.