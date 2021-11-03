كوريا الديمقراطية تدين التفجير الإرهابي في دمشق

أدانت جمهورية كوريا الديمقراطية التفجير الإرهابي الأخير في دمشق مؤكدة أن موقفها ثابت في معارضة واستنكار كل أشكال الإرهاب.

وأوضحت السفارة الكورية الديمقراطية بدمشق في بيان لها أن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على ثقة تامة بأن المؤامرات الإرهابية الشنيعة والجبانة بكل أنواعها لا تستطيع الحيلولة دون جهود سورية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ودفع عجلة الإعمار في ظل القيادة السورية الحكيمة.

وأضافت السفارة إن جمهورية كوريا الديمقراطية ستبقى دوما إلى جانب سورية حكومة وشعبا في نضالها العادل الرامي إلى حماية سيادة البلاد وأمنها ووحدة أراضيها.