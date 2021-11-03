مباحثات سورية بيلاروسية لمواجهة الإجراءات القسرية الغربية

بحث نائب وزير خارجية بيلاروسيا نيكولاي باريسيفيتش مع سفير سورية في مينسك محمد العمراني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون بمواجهة الإجراءات القسرية الغربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض التحديات المشتركة التي تواجه البلدين وتضامنهما معاً في مواجهتها حيث أكد الجانبان أهمية استمرار التعاون في المحافل الدولية وعلى مختلف المستويات في مواجهة التدابير والإجراءات القسرية الظالمة المفروضة من قبل الدول الغربية.

وأشار الجانبان الى ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات من خلال اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة السورية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني.