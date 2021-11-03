مرتزقة الاحتلال التركي تختطف مدنيين في عفرين بريف حلب

واصل مرتزقة الاحتلال التركي من المجموعات الإرهابية أعمالهم الإجرامية بحق الأهالي في ريف حلب الشمالي حيث شنوا حملة مداهمات وخطف بحق المدنيين وقاموا بابتزاز ذويهم لدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم في منطقة عفرين.

وذكرت مصادر محلية لـ “سانا” أن مجموعات إرهابية مما تسمى “الشرطة العسكرية” المرتبطة بقوات الاحتلال التركي داهمت بعض المنازل في قرية معمل اوشاغي في ناحية راجو بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم الى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن عمليات المداهمة ترافقت مع إطلاق الأعيرة النارية لترويع الأهالي وخاصة الأطفال والنساء قبل أن يقوم الإرهابيون باختطاف المدنيين لابتزاز ذويهم وطلب فديات مالية باهظة وبالعملة الأجنبية مقابل الإفراج عنهم.