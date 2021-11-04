أكثر من خمسة ملايين وفيات كورونا حول العالم

حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من خمسة ملايين شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفق آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم لغاية الآن إلى 248674212 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5034903 حالات.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 769874 حالة وفاة من أصل 769874 إصابة، تليها الهند مع تسجيلها 459658 حالة وفاة من أصل 34319152 إصابة، ثم البرازيل ثالثا بتسجيلها 608135 حالة وفاة من أصل 21835785 إصابة.