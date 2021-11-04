إصابات جراء اصطدام ميكرو بشاحنة في مدينة درعا

أدى اصطدام ميكرو سرفيس مع شاحنة اليوم عند السكة بالقرب من دائرة الحراج التابعة لمديرية زراعة درعا لإصابة 13 شخصا بجروح مختلفة.

وبين مدير عام الهيئة العامة لمستشفى درعا الدكتور بسام الحريري أن قسم الإسعاف في الهيئة استقبل 13 شخصا مصابين بجروح خفيفة جراء حادث سير حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

بدوره أشار رئيس فرع المرور العقيد عمار يوسف إلى إن السرعة الزائدة وعدم الانتباه هي السبب وراء الحادث إضافة لمخالفة سائق الميكرو سرفيس للطريق المخصصة لمروره، مبينا أن كوادر المرور قاموا بعملهم وتم إسعاف المصابين للهيئة العامة لمستشفى درعا وإزالة آثار الحادث.