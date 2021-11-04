الإعلان عن موعد الجولة الجديدة من محادثات أستانا

أعلن وزير خارجية كازاخستان، مختار تلوبيردي، أن الجولة الجديدة من المحادثات وفق صيغة أستانا حول سورية ستعقد أواسط كانون الأول المقبل في العاصمة نور سلطان.

وسائل إعلامية نقلت عن تلوبيردي تلقيهم طلبات من الدول الضامنة لتنظيم المباحثات المقبلة لعملية أستانا، لافتا إلى أن العمل جارٍ للاتفاق على مواعيد محددة.

وأضاف بأن الخارجية الكازخية بصدد تحديد مستوى المباحثات، مشيراً إلى أن تمثيل الدول الضامنة يكون على مستوى نواب الوزراء.

كما ذكر أنه ستشارك في المباحثات الأطراف السورية والدول الضامنة لعملية أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا إضافة إلى المراقبين المدعوين.