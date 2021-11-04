توزيع 4 ملايين ليتر مازوت تدفئة باللاذقية

بيّن مدير فرع شركة محروقات في محافظة اللاذقية، سنان بدور، أنه تم توزيع 80 ألف بطاقة بموجب الرسائل لغاية هذا التاريخ، وفق الكميات المتاحة والمخصصات الواردة إلى المحافظة، مشيراً إلى توزيع كمية 203 آلاف ليتر أيضاً على معاصر الزيتون، إضافة إلى كميات أخرى على مراكز فرز وتوضيب الحمضيات تقدّر بحوالي 34 ألف ليتر.

وحول مؤشرات إنجاز توزيع مازوت التدفئة على المدارس فقد بلغت الكميات الموزعة على المدارس في جميع أرجاء المحافظة حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي حوالي 221 ألف ليتر من إجمالي 500 ألف ليتر طلبتها مديرية التربية خلال هذه الفترة، حسب تأكيدات بدور.

اللاذقية – مروان حويجة