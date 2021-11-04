جناح العلماء الصغار يعزز القراءة في المنزل

لاقى جناح العلماء الصغار في معرض الكتاب السوري في مكتبة الأسد صدى واهتماماً من قبل الزائرين، لما يحتويه من وسائط تعليمية تهتم بالأطفال منذ الأشهر الأولى حتى ثلاث سنوات بشكل خاص، من خلال الكتب القماشية الملونة القابلة للتنظيف التي تلفت انتباه الأطفال إلى الأشكال والألوان، والألواح القماشية التي تلتصق عليها الصور، إضافة إلى الدمى الصغيرة القماشية والألعاب القائمة على التحليل والتركيب، وألعاب الذاكرة وتنمية الذكاء والمجموعات القصصية التعليمية التي تعتمد على الصور الإيضاحية الكبيرة المترافقة مع جملة من المفردات المضبوطة بالشكل، وكتب الوسائط التعريفية مثل وسائل النقل وغيرها.

وتحدثت مسؤولة الجناح مروى كوكش عن اهتمام العلماء الصغار بتعزيز القراءة في المنزل، فصنعوا مكتبة صغيرة للطفل متحركة توضع في غرفة النوم على شكل كوخ صغير، وعلى شكل شجرة ملونة بألوان زهرية، تساعد الطفل على الاحتفاظ بالكتب والقصص التي يقتنيها من معرض الكتاب ويمكن أن يضع بها دفتر مذكرات ودفاتر الرسم الملونة والهدايا الصغيرة، وتكون جزءاً من أثاث غرفته تنمي لديه الشغف بالقراءة والاطلاع، وتابعت كوكش في حديثها بأن نسبة الزائرين ازدادت مع أيام المعرض، لاسيما في الأيام الأخيرة، إذ يوجد اهتمام خاص بأجنحة الأطفال.

ومن الملاحظ توافد العائلات إلى المعرض والتجول بأرجائه ومنح الأطفال فرصة الاختيار بأنفسهم، وهذا ما يدعو إلى انتظار معرض الطفل الخاص.

ملده شويكاني