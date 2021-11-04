“ذكاء الأعمال وتطبيقاته”.. في ملتقى اقتصادي بجامعة حلب

تحت عنوان “ذكاء الأعمال وتطبيقاته”، انطلقت اليوم في جامعة حلب فعاليات الملتقى الاقتصادي الأول الذي تنظمه كلية الاقتصاد في الجامعة على مدى يومين.

وركز الملتقى في يومه الأول حول أهمية الذكاء في إدارة الأعمال والريادة في استثمار الطاقات البشرية ونظم الأعمال الإدارية ودورها في مساعدة المديرين في اتخاذ القرار.

وبين عميد كلية الاقتصاد، الدكتور غسان ساكت، أن الملتقى سيقام بشكل دوري كل أسبوعين مرة للبحث في مجمل القضايا الاقتصادية وعلم الإدارة، وكيفية توظيف الذكاء والمعرفة في اتخاذ القرارات المناسبة للوصول إلى أفضل النتائج.

وتم خلال الملتقى عرض حالات تطبيقية وأبحاث خاصة في نظم المعلومات والإدارة.

وخلال مداخلة له، أشار الرفيق الدكتور إبراهيم حديد أمين فرع الجامعة للحزب، إلى أهمية توظيف الذكاء في كافة الأعمال واستخداماته، وأن تكون الأبحاث التطبيقية عاملاً مساعداً لإحداث تغيير في آليات العمل في مختلف الاختصاصات، وبما يسهم في تغيير النهج الاقتصادي في المؤسسات العامة والخاصة، وبما يواكب التطورات والمتغيرات.

بدوره نوه الدكتور ماهر كرمان، رئيس جامعة حلب، إلى أهمية هذه الملتقيات والتي من شأنها أن تزيد المعرفة وتنهض بالواقع الاقتصادي والتعليمي على السواء.

حلب – معن الغادري