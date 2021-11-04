طلاّب الدلاوية ينثرون عشقهم للوطن بالشّعر والرّسم

قدموا لوحات من القلب، رسموا عبرها حبهم وولاءهم للوطن وقائد الوطن، قالوا وجددوا عبر عروضهم الفنية وفقراتهم الموسيقية الوطن أولاً ودائماً…

في ثانوية الدلاوية بريف القامشلي، وبتعاون مشترك بين مديرية التربية وفرع الشبيبة بالحسكة، قدم طلابها لوحات فنية بالرسم والعزف والغناء، ظهرت خلالها مواهب المتميزة، كما تصدى بعض طلبتها لإلقاء الشعر والنثر والغناء، عبروا بها عن روح الإبداع، وضمن الاحتفالية أيضا تنافس الطلاب في مسابقة أدبية بدت فيها الحماس بأعلى درجاته، فهي رسالة للتمسك بالثقافة والعلوم، واحتفاء بمناسبة عيد الشجرة، فقد بادر الحضور الرسمي والطلاب بزرع الاشجار في مدرستهم الريفية الجميلة… وقد أهدى الطلاب فقرة موسيقية غنائية جماعية عن فلسطين، أكدوا خلالها بأن قضية فلسطين طالما هي في وجدان وطننا فهي باقية في القلوب.

وقبل عزف مراسم الوداع، وتقديراً من فرع الشبيبة بالحسكة، تم منح شهادة ثناء لمدير المدرسة إيماناً منهم بتميز المدرسة وكادرها.

عبد العظيم العبد الله